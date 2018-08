Camperaar Cor: Brouwersdam het mooiste plekje ter wereld

Cor geniet van het eten, het gezelschap en van het uitzicht. "Het mooiste plekje ter wereld. Waar anders kun je zo zonder duinen meteen het water zien en het water inlopen?"

Ze geniet elk jaar opnieuw. Veertig jaar terug kwam ze hier voor het eerst. "Mijn zusje was 12,5 jaar getrouwd en we waren onderweg naar Frankrijk en dachten we kunnen hier wel even stoppen. Nou, we zijn nooit meer weggegaan", lacht ze

Het tijdelijke camperdorp op de Brouwersdam (foto: Omroep Zeeland)

Pionier

Cor is een pionier op het gebied van 'solocamperen'. "De meeste mensen zetten hun camper in de verkoop als ze weduwe of weduwnaar worden. Ik heb dat niet gedaan en de mensen met wie ik hier sta ook niet. We lachen en huilen samen. Dat is heel bijzonder."

Cor hoopt nog vele jaren naar haar stip aan de Brouwersdam te mogen komen. "Maar ik ben al 87, dat moet je niet vergeten he", schaterlacht ze.