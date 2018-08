Kwekkeboom-Hamelynckring voor Astrid van Eck

Bram Kwekkeboom feliciteert Astrid van Eck met haar prijs (foto: Lisa Grooters )

Van Eck, geboren in Oostburg, was toevallig in Zeeland om de voorstelling Zeeuwse Vrouwen 2 te bekijken, waar ze door omstandigheden zelf dit jaar niet in mee kon spelen. Ze was totaal overrompeld door de onderscheiding.

Broche van Paalhoofd

De prijs bestaat uit een broche in de vorm van de bovenkant van een paalhoofd met een zeester daarop. Behalve de broche is door goudsmit Bert van Wijk ook een Kwekkeboom-Hamelynckring ontworpen.



Met deze prijs voor de podiumkunsten hoopt Henk Schoute van Theaterhuis Zeelandia dat acteurs met Zeeuwse wortels de erkenning krijgen die ze verdienen.

Eens in de vier jaar

Acteurs Marlies Hamelynck en Bram Kwekkeboom ontvingen de ring vier jaar geleden. Dat gebeurde naar aanleiding van hun uitvoering van de voorstelling Coupure.

Nu zal een commissie de selectie overnemen en elke vier jaar een acteur of actrice aanwijzen die de Kwekkeboom-Hamelynckring krijgt.