Opnieuw opgebouwd mosselschip steelt de show in Philippine

Met de dieplader

Theo de Vries van de Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine is maar wat blij met de tijdelijke terugkeer van de PI67: "Toen ik hier vanmorgen met de auto aankwam, ben ik eerst naar het schip gegaan." Het schip ligt midden in het stadje op een bedje van zand. Met een dieplader is hij daar naartoe gebracht. De Vries: "Het houdt de historie van hoe Philippine vroeger was in leven, dus het is heel belangrijk dat zo'n schip een keer zichtbaar is voor de bevolking die hier nu woont."

Dat enthousiasme deelt Jaap Littooij. Hij is de schipper van de PI67. "Sinds een maand varen we er weer mee, dus het is heel bijzonder dat we nu al in Philippine liggen. Het zegt iets over onze geschiedenis en het zegt iets over de geschiedenis van Philippine." Er is volgens Littooij niets mooiers dan op deze manier de mosselgeschiedenis terug te brengen naar de mosselstad.

Geschiedenis

Het schip werd in 1924 gebouwd op de scheepswerf Moed en Trouw op de Paal in Zeeuws-Vlaanderen. Het werd tot na de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor de mosselvisserij in Philippine. Toen de stad haar haven kwijtraakte, kreeg ook de PI67 een andere rol. Ze kon nog even mee als plezierjacht, maar raakte in verval. Een elf jaar durende restauratie heeft het schip er weer bovenop gebracht.