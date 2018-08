Droomstart voor GOES, Franse maakt hattrick

Flitsende start

GOES begon voortvarend aan het duel. Binnen één minuut spelen, legde de onnavolgbare Erwin Franse de bal panklaar voor Daniel Wissel, die meteen de score opende. Na deze tegentreffer kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd. Mede door een goede redding van doelman Brian Meulmeester en een schot op de paal bleef de stand op 1-0 staan. Na een kwartier spelen, nam de thuisploeg de controle weer over en zorgde Franse op aangeven van Tim de Winter voor de 2-0. De gasten kwamen deze klap niet meer te boven en vijf minuten later was het opnieuw raak. Na een fraaie steekbal van Mart de Kroo zorgde Franse voor de 3-0 door de bal langs de uitgekomen doelman te schuiven. GOES bleef gas geven en op aangeven van Steve Schalkwijk kwam de thuisploeg binnen het half uur op een 4-0 voorsprong.



Blessure

In het tweede bedrijf kreeg de thuisploeg kort na rust een goede kans, maar Wissel schoot voorlangs. De bezoekers gaven echter niet op en gingen op zoek naar de eretreffer. Zo raakte Westlandia nog drie keer het houtwerk. Na 65 minuten moest uitblinker Franse het veld noodgedwongen verlaten. De buitenspeler had last van zijn hamstring en werd vervangen door Ray Kroon, die de beste kans van de tweede helft onbenut liet.

Man van de wedstrijd

Voor Erwin Franse was een middag met een dubbel gevoel. Natuurlijk was hij met drie goals en een assist de belangrijkste man aan de kant van GOES, maar na 60 minuten moest hij het veld verlaten met een hamstringblessure. Hij miste ook al een groot deel van de voorbereiding door blessures.

Scoreverloop

1-0 Wissel (1)

2-0 Franse (16)

3-0 Franse (22)

4-0 Franse (28)

Opstelling GOES

Meulmeester, Van Hecke, Hollemans, Manuhuwa, James, De Winter, De Vlieger, De Kroo (Nguyen/62), Franse (Franse/65), Wissel, Schalkwijk (Besuyen/78)