Dirk Boehlé prolongeert zijn titel bij het NK Beachvolleybal

Vreugde bij Dirk Boehlé (l) en Steven van de Velde (foto: FIVB)

Boehlé en Van de Velde begonnen aanvankelijk slecht aan de finale. In een mum van tijd keken ze al tegen een 5-2 achterstand aan. Maar naarmate de wedstrijd vorderde kwam het duo beter in hun ritme en knokten ze zich terug tot 6-6. Net toen de wedstrijd een gelijkopgaande fase kende, drukten Boehlé en Van de Velde door waardoor ze bij 9-8 voor het eerst op voorsprong kwamen in de set. Die voorsprong werd alleen nog maar groter en even later wonnen Boehlé en Van de Velde de eerste set met 21-17.



Ook in het tweede bedrijf waren ze een maatje te groot voor Penninga en Van Steenis. Nu was de goede start er wel en hadden Boehlé en zijn partner als snel een comfortabele 12-3 voorsprong. Ondanks het feit dat ze nog een paar punten weggaven, kwam de overwinning niet meer in gevaar. En met een 21-9 eindstand werd de tweede set eenvoudig binnengehaald. Daardoor prolongeren Boehlé en Van de Velde hun titel en zijn ze voor de tweede keer Nederlands kampioen Beachvolleybal.

Halve finale

Eerder op de dag wisten Boehlé en Van de Velde zich al te plaatsen voor de finale. Daarin waren ze te sterk voor Eargenell Dearney de Cuba en Bas Verpoorten in twee sets (21-17, 21-13). In de andere halve finale kregen Penninga en Van Steenis een walk-over nadat het duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen zich terugtrok voor deze wedstrijd.