Erwin Harmes de sterkste bij Hardloop3Daagse

Erwin Harmes uit Middelburg is winnaar geworden van de derde etappe van de Hardloop3Daagse. De vijftien kilometer lange wedstrijd vond plaats in Neeltje Jans en Harmes liep deze etappe in een tijd van 0:53.12'. Harmes was op vrijdag en op zaterdag ook al de sterkste. Bij de vrouwen eindigde Liselotte van de Berg uit Zoeterwoude-Dorp op de eerste plaats in de eindrangschikking.

Erwin Harmes in actie (foto: Arjan Schotanus) De Zeeuwse Hardloop3Daagse vond op vrijdag plaats in Ritthem, op zaterdag in Burgh-Haamstede en op zondag in Neeltje Jans. Alle drie de dagen eindigde Erwin Harmes op de eerste plaats. Vorig jaar was het evenement ook al prijs voor Harmes. Nick van den Bleeken uit Hoogerheide eindigde op een tweede plaats, ruim achter Erwin Harmes. Bij de vrouwen eindigde Liselotte van de Berg op een eerste plaats, gevolgd door Monica Sanderse uit Vlissingen.