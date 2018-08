Nick van der Lijke houdt stand in Deutschland Tour

Nick van der Lijke (foto: Orange Pictures)

Het was al met al een succesvolle Deutschland Tour voor Van der Lijke. In alle vier etappes eindigde hij bij de beste twintig. Met een vierde plaats vandaag als hoogtepunt. In de slotetappe naar Stuttgart werd het nog wel spannend nadat verschillende renners in de finale nog besloten om in de aanval te gaan. Maar de demarrages van onder meer Tom Dumoulin en Maximilian Schachmann brachten de leiderstrui van Matej Mohoric niet meer in gevaar. Ook Van der Lijke kon opnieuw met de beste renners mee en wist zo zijn plek in de top-10 van het eindklassement vast te houden.



Het was het beste resultaat voor Van der Lijke dit wielerjaar en zijn eerste top-10 in een eindklassement.