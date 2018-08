Deel dit artikel:











Emotioneel afscheid dominee; 'De band met Hoek die blijft'

Het is het einde van een tijdperk in Hoek. De protestantse gemeente daar nam na zes jaar afscheid van dominee Adrie van der Maas. Hij was ook dominee toen de kerk in Hoek afbrandde, op nieuwjaarsdag 2015. Mede dankzij zijn inzet is de kerk opnieuw opgebouwd. Daar werd de afscheidsdienst gehouden. En die was emotioneel.

Van der Maas stapt op als dominee, omdat hij classispredikant wordt. Dat is een nieuwe functie bij de kerk. Hij gaat het overzicht houden over alle KPN-gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland. Speciale band Naast Hoek moeten ook Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande het voortaan zonder hem doen. Maar met Hoek heeft Van der Maas een speciale band. Die alleen maar sterker werd door de kerkbrand, zegt hij. Na de brand is de kerk weer herbouwd. Van der Maas zette zich in om geld in te zamelen voor de reconstructie van de oude glas-in-lood ramen. Die gekleurde ramen zijn grotendeels betaald door de giften van inwoners van Hoek. Glas in lood ramen bij afscheidsdienst dominee Van der Maas in de kerk van Hoek (foto: Omroep Zeeland) De kerk zit veel voller dan normaal. Een normale dienst trekt zo'n tachtig kerkgangers, maar bij deze afscheidsdienst zaten er zo'n 140 mensen in de zaal. De aanwezigen roemden Van der Maas vooral omdat hij zich niet verheven voelt boven zijn medemens. "Vroeger stond de dominee echt boven de rest, maar Adrie is echt een man van het volk", zegt koster Ko Dees. 'Doordeweeks heeft hij liever dat je hem Adrie noemt' "Op zondag noemen we hem 'dominee', maar doordeweeks heeft hij liever dat je hem Adrie noemt", vult collega-koster Sjaak Verhelst aan. "En dan wil hij met plezier over een speciaalbiertje álles met je bespreken." Herbouwde kerk in Hoek zit vol bij afscheidsdienst dominee Van der Maas En Adrie stapt dan wel op als dominee, de band met Hoek die blijft. "Die emotionele band blijft sowieso, maar ik blijf ook vanuit mijn nieuwe functie verbonden met Hoek, als één van die gemeenten. En ik zal ook wel nog een keertje hier voorgaan. Dus ze zullen me hier nog wel een paar keer zien per jaar." Lees ook: Veel belangstelling open dag kerk Hoek

