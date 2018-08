Goes raakt een halve eeuw ervaring kwijt

Het is tegenwoordig een zeldzaamheid dat mensen nog een halve eeuw voor dezelfde baas werken. Maar Goes mag in zijn handjes knijpen dat Joke Boel daar 48 jaar heeft gewerkt. Burgemeester Herman Klitsie zegt daarover: "Ze was het venster naar buiten voor de gemeente. Ze heeft echt een sterretje meer. Los van haar kennis en ervaring is het zo'n ontzettend aardig mens."

'Ik ben nooit meer weggegaan'

Het begon allemaal in de jaren zeventig. "Toen kregen we voor het eerst een voorlichter bij de gemeente", vertelt Joke Boel. Zelf was ze een paar jaar eerder begonnen als typiste en al snel werd ze de secretaresse van de burgemeester. "Die voorlichter werd ziek. Toen moesten ze iemand hebben die heel veel mensen in Goes kende en die ook wel een beetje kon organiseren. Ik ben gevraagd om dat tijdelijk op me te nemen. Maar ik ben daarna nooit meer weggegaan."

Joke Boel in overleg met collega's inhet stadskantoor (foto: Omroep Zeeland)

Joke Boel voldeed ruimschoots aan de eisen. Ze had veel van die dingen geleerd in het café dat al 116 jaar in het bezit is van de familie. Samen met haar zus Annelies en haar broer Kees is ze nog steeds eigenaar van café Baarends in Goes. "Er wordt heel vaak gezegd dat ons café de huiskamer van Goes is. Iedereen komt hier en voelt zich op zijn gemak hier."

In de loop der jaren zijn de werkzaamheden van een gemeentevoorlichter enorm veranderd. In de jaren zeventig had Joke Boel vooral met de schrijvende pers maken. Persberichten bezorgde ze op de fiets en ze gaf op de redactie een toelichting. Dat is in tijden van e-mail bijna niet meer voor te stellen.

Het moeilijkste moment in de loopbaan van Joke Boel is een ernstig treinongeluk in 1976 (foto: Krantenbank Zeeland/ PZC, 28 oktober 1976)

Het moeilijkste moment in haar loopbaan was in 1976, na een ernstig treinongeluk bij 's-Heer Arendskerke. "Ik werd toen belaagd door landelijke media. Toen heb ik verteld dat er een aantal zwaargewonden waren en dat er doden waren gevallen. Ik realiseerde me toen niet dat de familieleden van die mensen nog niet geïnformeerd waren. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad."

De mooiste herinneringen koestert ze aan een bezoek van toen nog Prins Willem-Alexander aan de Ruilwinkel in Goes. "Ik moest hem gaan halen van de heli-haven. Ik ging op de fiets en ik heb hem van harte welkom geheten." De prins werd met een auto met chauffeur naar de Ruilwinkel gebracht en Joke reed mee.

Joke Boel heet - toen nog - Prins Willem-Alexander hartelijk welkom (foto: Joke Boel)

Het gesprek ging over het weer. Een paar weken eerder had de prins Koninginnedag gevierd in Wemeldinge, waar het toen pijpenstelen regende. Willem-Alexander stelde in de auto vast dat het weer in Goes een stuk beter was. "Waarop ik zei dat in Goes altijd de zon schijnt", vertelt Joke Boel met een trotse glimlach.

Uithangbord

Het tekent haar als uithangbord van de gemeente Goes. En juist daarom groeide Joke Boel uit tot een bijna onmisbare kracht voor Goes. De laatste jaren bracht ze haar kennis over aan jongere collega's, die haar taken nu gaan overnemen. In het stadskantoor zal ze gemist worden, zegt wethouder Derk Alssema: "Als gemeentebestuur nemen we besluiten waarvan we willen dat inwoners die goed begrijpen. En dan is een goede voorlichter zoals Joke is en was ontzettend belangrijk."