Zeeland wordt wakker: Afscheid na 50 jaar, oude mosselschouw en Jos Brech

Erik van 't Padje in het programma M woensdagavond. (foto: Still uit het programma M)

'Waanzinnig dat hij is opgepakt'

Erik van 't Padje uit Middelburg had tranen in zijn ogen, toen hij hoorde van de arrestatie van Jos Brech, de verdachte in de zaak Nicky Verstappen. Van 't Padje heeft in het verleden samen met de verdachte gebushcraft, een sport waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen om te overleven in de natuur.

Lees ook:

Joke Boel gaat na 48 jaar met pensioen (foto: Omroep Zeeland)

Na 48 jaar met pensioen

Ze wilde eigenlijk de verpleging in, maar ging werken voor de gemeente Goes. Dat was lekker dichtbij en dus kon ze ook met slecht weer op de fiets naar het werk. Het beviel zo goed dat ze er bijna een halve eeuw bleef werken. Morgen gaat communicatie-adviseur Joke Boel na 48 jaar met pensioen.

Lees ook:

Het mosselschip PI67 op de mosselfeesten in Philippine (foto: Omroep Zeeland)

Oude mosselschouw weer even terug thuis

Ze was dit weekend weer even thuis. De Zeeuwse schouw P167 is speciaal voor de mosselfeesten naar Philipine gebracht. Het mosseldorp was tijdens het werkzame leven de thuishaven van de schouw. Aan het schip is elf jaar gewerkt om het weer in oude luister te herstellen.

Lees ook:

Regen in de buurt van Middelburg (foto: Lydia Haze )

Het weer

Er trekken vandaag veel wolken over, waar af en toe regen of motregen uit kan vallen. Vanmiddag blijft het overwegend droog met af en toe zon. Er staat een stevige wind vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 19 graden.