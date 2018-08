Vriend Jos Brech 'blij' maar ook in 'shock' na arrestatie

Erik van 't Padje in het programma M woensdagavond. (foto: Still uit het programma M)

"Ik ben blij dat ze hem hebben gevonden", zegt Van 't Padje, "Ik hoop dat er nu antwoorden komen voor de ouders van Nicky Verstappen, want dat is het allerbelangrijkste." Die antwoorden vindt Van 't Padje het belangrijkst, omdat bewijs dat Brech Nicky Verstappen ook daadwerkelijk om het leven heeft gebracht er nog niet is: "Je bent pas schuldig als de rechter je veroordeeld heeft. Maar goed, het is wel duidelijk dat zijn DNA honderd procent matcht. En hij verdween in februari vanuit de Vogezen en dan heb je wel even wat uit te leggen."

Erik van 't Padje heeft in het verleden samen met de verdachte gebushcraft, een sport waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen om te overleven in de natuur. Van 't Padje heeft de politie een paar maanden geleden ook geholpen bij hun zoektocht naar Jos Brech.

Jos Brech is gistermiddag in de buurt van Barcelona opgepakt, nadat iemand hem herkende van een foto. Hij woonde afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met andere dakloze mensen. Brech zou na zijn arrestatie niks hebben gezegd tegen de Spaanse politie. Hij zit nu vast in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.

Nadat bleek dat zijn vriend Jos Brech betrokken is bij de zaak van Nicky Verstappen, heeft zijn vertrouwen een enorme knauw gekregen. "We kenden Jos als een aardige man. En dit was een enorme shock. Niemand kon dit plaatsen. (...) gelukkig hebben we goede begeleiding vanuit de politie en gelukkig heeft mijn vrouw een goed luisterend oor", zegt Van 't Padje "Het is een verwerkingsproces en dat is nog lang niet klaar."

Nu blijkt dat Brech al die jaren iets verborgen heeft gehouden voor zijn vrienden en familie, weet Van 't Padje niet meer of hij anderen nog kan vertrouwen: "Je bent enorm voor de gek gehouden, terwijl alles ter goeder trouw gegaan is", zegt Van 't Padje. "Je kan er dus blijkbaar niet meer blindelings vanuit gaan dat wat iemand zegt of doet ook daadwerkelijk die persoon is. Dat gevoel heb ik nu. En dat is heel moeilijk."

Sinds bekend is dat Van 't Padje Brech kent, staat de telefoon roodgloeiend. "Het is heel onwerkelijk. Je krijgt ineens mensen van de pers aan de lijn. Alle bekende tv-zenders, programma's, kranten.... Dat is voor een normaal mens heel moeilijk om mee om te gaan. Dat is niet voor te stellen."