Dronken vrouw bijna in aanrijding met politie; rijbewijs kwijt

Een 40-jarige vrouw uit Vlissingen is gisteravond haar rijbewijs kwijtgeraakt nadat bleek dat ze meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Ze liep tegen de lamp, omdat ze bijna in botsing kwam met een tegemoetkomende politie-auto.

Blaastest politie (foto: ANP) De vrouw reed toen over de Sloeweg-Noord in de richting van de Westerscheldetunnel. Het lukte haar daarbij niet om op haar eigen weghelft te blijven. Doordat de politie-wagen uitweek, kon een botsing worden voorkomen. Uit een eerste ademtest blies de vrouw 950 ug/l, waar 220 ug/l de maximaal toegestane hoeveelheid is. Om de waarde definitief vast te stellen, moest ze een tweede ademtest doen op het politiebureau. Daar blies ze 740 ug/l, waarop haar rijbewijs is ingenomen. De officier van justitie moet nu beslissen welke straf de vrouw krijgt.