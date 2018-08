Dronken bestuurders: de een valt van motor, de ander parkeert in een heg

(foto: OZ)

De eerste beschonken bestuurder werd betrapt op de Dubbele Poort in Hulst. Rond 21.10 uur meldde een getuige de politie dat er een dronken man op een motor reed. Volgens de getuige viel de man steeds van zijn voertuig. Agenten reden naar de plek, waar ze de 34-jarige motorrijder aan een blaastest onderwierpen. Daaruit bleek dat hij ruim drie keer te veel had gedronken. Ook kon de man, van wie bekend is waar hij woont, geen geldig rijbewijs laten zien en had hij nog een boete van 246 euro openstaan. Daarop is de man aangehouden en naar een politiecel gebracht.

Auto in de heg

Aan het einde van de avond was het raak in Sluis. Rond 23.10 uur zat een auto vast in een heg in de Sint Annastraat. Een takelbedrijf moest ter plaatse komen om het voertuig weg te slepen. De 59-jarige bestuurder uit de gemeente Sluis moest blazen. Hij had te diep in het glaasje gekeken en kreeg een rijverbod van twee uur.