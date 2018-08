Oproep aan Zeeuwse moeders: je provincie heeft je nodig!

Deze oproep plaatste Nicole Heerkens kortgeleden op Facebook:

Ik ben het enige vrouwelijke Statenlid van Zeeland onder de 40. Er moeten toch meer vrouwen zijn die politiek actief willen worden? Als ik op deze manier vrouwen op het idee kan brengen om de politiek in te gaan of kan overtuigen hoe fantastisch het is om de Zeeuwen te vertegenwoordigen, zou ik dat geweldig vinden. Geweldig voor Zeeland. Want meer evenwicht = betere besluiten. Ik vertel je graag over de kans om Zeeland op een unieke manier te leren kennen, de kansen om je persoonlijk te ontwikkelen en waarom Statenlidmaatschap en moederschap volgens mij heel goed te combineren zijn. Interesse? Stuur me een privébericht.

Met de verkiezingen van maart 2019 op komst, zijn partijen op zoek naar nieuwe kandidaten. En het aantal vrouwen in het Zeeuws Parlement kan nog wel wat omhoog. Dat vindt Nicole Heerkens. Ze is moeder van Mees (4) en Pim (6) én ze is zelf Statenlid voor de VVD. Ze is de enige vrouw in Provinciale Staten die jonger is dan 40. Van de 39 Statenleden zijn er maar zeven vrouw.

Oproep Nicole Heerkens op Facebook (foto: Omroep Zeeland)

"Er zitten behoorlijk wat mannen op leeftijd", stelt Heerkens vast. "Voor mij is dat mooi, want ik kan veel van ze leren. Maar voor de herkenbaarheid van de politiek is het niet goed. Het bestuur van Zeeland moet herkenbaar zijn voor de inwoners. Het moet een afspiegeling zijn van de samenleving. En nu is dat niet zo."

Heerkens komt met haar pleidooi op het moment dat politieke partijen nieuwe mensen zoeken. Want volgend jaar maart zijn er weer verkiezingen. Ze wil vrouwen en vooral moeders stimuleren politiek actief te worden: "Ik zoek moeders die met mij op date willen, zodat zij een beter beeld krijgen van het Statenlidmaatschap."

Nicole Heerkens met haar kinderen op het strand (foto: Omroep Zeeland)

Tot een date kwam het niet, maar ze kreeg wel veel reacties op haar oproep. "Veel mensen reageerden van: Goed dat je hier aandacht voor vraagt. Het zou goed zijn als er meer vrouwen in de politiek zouden zitten. Ook mannen zeiden dat tegen me. Blijkbaar willen mensen het wel, maar doen ze het niet."

Statenleden houden zich bezig met de toekomst van Zeeland. Moeders zijn bezig met de toekomst van hun kinderen. Daarom is het moederschap en het Statenlidmaatschap een prima combinatie, vindt Heerkens: "Zeeland is nu al mooi, maar we moeten wel zorgen dat dat zo blijft. Daar houden we ons in Provinciale Staten mee bezig."

Bovendien heb je invloed op de gang van zaken. Dat is ook een interessant proces. Dat zou ik graag aan vrouwen en moeders in Zeeland willen laten zien." Nicole Heerkens, Statenlid VVD

Ze bestrijdt dat het Statenlidmaatschap saai is: "Behalve de vergaderingen en het leeswerk, gaan we ook veel op werkbezoek. Dan kom je op plekken waar je anders niet komt. En je spreekt mensen die je anders niet spreekt.

Deze vrouwen lopen wél warm voor een politieke carrière

Ook de provincie zelf doet haar best om meer mensen politiek actief te krijgen. Zo zijn er cursussen voor mensen die graag de politiek in willen. Daar lopen al wel vrouwen warm voor een politieke carrière. Eén van hen is Anne van de Swaluw uit Kwadendamme. Als zij ziet hoe het er in de Zeeuwse politiek aan toe gaat, gaan haar handen jeuken.