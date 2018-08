Zeven vrouwen en achttien mannen willen burgemeester van Kapelle worden

(foto: Omroep Zeeland)

De jongste sollicitant is 34 jaar en de oudste 67 jaar. De meeste sollicitanten (16) werken of hebben gewerkt in een politiek-bestuurlijke functie. Elf sollicitanten hebben ook ervaring in het bedrijfsleven.

Vanuit de VVD is de meeste interesse voor de burgemeesterspost. Zes sollicitanten zijn lid van die partij. Behalve van de VVD zitten er onder de sollicitanten ook leden van D66 (5), SGP (3), een lokale partij (3), CDA en 50+ (beiden 1).

Van brief tot benoeming

De commissaris van de Koning, Han Polman, maakt in overleg met de vertrouwenscommissie - dat zijn de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en vaak ook een wethouder- een eerste selectie van de kandidaten. Zij worden uitgenodigd voor een benoembaarheidsgesprek. Dat is een gesprek waarin de commissaris kijkt of ze in aanmerking komen voor het burgemeesterschap.

De kandidaten die geschikt blijken, worden uitgenodigd voor een gesprek met de vertrouwenscommissie. Dat is uiteindelijk de commissie die de sollicitatiegesprekken voert met de kandidaten die door de commissaris van Koning zijn goedgekeurd en uiteindelijk een besluit neemt wie de nieuwe burgemeester van Kapelle wordt. De verwachting is dat in de loop van november de nieuwe burgemeester van Kapelle bekend kan worden gemaakt.

Anton Stapelkamp

De nieuwe burgemeester volgt Anton Stapelkamp op, die begin dit jaar van de gemeente Kapelle overstapte naar de gemeente Aalten in Gelderland. Omdat commissaris van de Koning Han Polman geen sollicitatieprocedure wilde opstarten zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart, werd Huub Hieltjes aangesteld als tijdelijke burgemeester.

