Alleen politie schoot bij woningoverval Breskens

Boerderij overvallen in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De beide mannen wordt diefstal met geweld en poging tot doodslag op twee agenten ten laste gelegd. Tegen de Udenaar loopt ook nog een strafzaak over oplichting en afpersing, maar dat staat los van deze zaak. Vandaag stond de zaak pro-forma op de rol.

Een pro-formazitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en de rechtbank nog geen uitspraak doet. Bij een pro-formazaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen.

De advocaat van de verdachte uit Uden pleitte voor vrijlating van zijn cliënt of schorsing van de voorlopige hechtenis. Zijn cliënt was bereid zijn paspoort in te leveren en een enkelband te dragen. Hij verklaarde aan het einde van de zitting 'niets met deze zaak te maken te hebben'.

Een pet met kogelgat

De officier van justitie meldde dat er kleding en DNA van de verdachte is gevonden in een tuinhuisje in Terhofstede, vlakbij Retranchement. Daarbij zijn ook een muts en pet met een kogelgat gevonden met haren en bloed van de verdachte. Ook zaten daarin munitieresten van de politiekogel. In de jas zaten zaken van de slachtoffers, waaronder een autosleutel.

Wat gebeurde er op woensdagavond 20 december? Tijdens een gewelddadige overval in december 2017 op een woning aan de Slikkenburgseweg bij Breskens werden een moeder en haar twee minderjarige kinderen met een vuurwapen bedreigd. Later werd een man geslagen toen hij met zijn auto thuis aankwam. Tijdens de overval zag een van de slachtoffers kans om de politie te waarschuwen. De twee overvallers vluchtten daarna in de auto van het slachtoffer. Er ontstond een aanrijding met de politie waarbij agenten schoten losten. Een 27-jarige verdachte man uit Terneuzen raakte gewond en werd direct aangehouden. De andere man werd ook geraakt, maar kon ontkomen. Hij is in juni 2018 aangehouden. Er zou ook uit de vluchtende auto zijn geschoten, maar nu blijkt dat alleen de politie heeft geschoten.

De rechtbank besloot na een schorsing dat de 36-jarige verdachte uit Uden moet blijven vastzitten, omdat er sprake van vluchtgevaar is. Daarnaast gelastte zij dat er medisch onderzoek moet worden gedaan op het hoofd van de verdachte, om te kijken of zijn verwondingen kunnen zijn veroorzaakt door een politiekogel. Ook de 27-jarige Terneuzenaar moet vast blijven zitten.

Volgende zitting

De volgende zitting staat gepland op 13 november. Voorlopig weer pro-forma, maar als het aan de officier en de advocaten ligt, wordt dat een inhoudelijke behandeling.

Lees ook: