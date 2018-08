Popronde brengt The Ten Bells en Dési Ducrot naar Middelburg

The Ten Bells en Dési Ducrot zijn twee van de eerste vijftien namen van de Popronde Middelburg. Het reizend muziekfestival strijkt donderdag 8 november weer neer in de provinciehoofdstad. Het festival biedt opkomend muziektalent de kans om buiten de eigen provincie te spelen. Locaties zijn onder andere Bar American en Jazzcafé Desafinado.

Dési Ducrot - Yellow Fingers

The Ten Bells is vernoemd naar een oud café in Londen en maakt garage-blues rock. Dit jaar waren ze de openingsact op Pinkpop. Dési Ducrot woont in Amsterdam, maar komt oorspronkelijk uit Middelburg. Ze maakte dit jaar haar debuutalbum In Too Deep. Zelf omschrijft ze haar muziek als 'theatrale, maar breekbare americana en Dusty Springfield drama'.

Andere bevestigde namen zijn: WARD, Kitchenette, Abdomen, Anemone, Cordon Rouge, Eva van Pelt, I'm With Stupid, John-Lewis Cabot, Loren Nine, O, Kutjes, Teddy's Hit, Thaïti, en de afterparty zal verzorgd worden door BANGANAGANGBANGERS.

The Ten Bells - Mr. 24/7 (Official Video - Pinkpop 2017)