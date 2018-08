Martijn (40) verruilt horeca voor werk in de zorg

De 250e kandidaat van project 'Sterk in je Werk' Martijn Hurkmans wordt in het zonnetje gezet door zijn loopbaancoach Renske Weda (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland loopt met dit aantal flink voor in vergelijking met andere provincies. Vanwege het toenemende personeelstekort is loopbaancoach Renske Weda ontzettend blij dat het project zo succesvol is. "Wij hadden in eerste instantie plaats voor 150 kandidaten en dat is inmiddels uitgebreid naar 250", vertelt ze.

Ik vind het leuk om echt voor mensen te zorgen die het nodig hebben." Martijn Hurkmans, 250e kandidaat van project Sterk in je Werk Zeeland

De 40-jarige Martijn Hurkmans heeft zich zes jaar geleden laten omscholen van horeca naar zorg. "Ik vind het leuk om echt voor mensen te zorgen die het nodig hebben", zegt hij. Voor de rust en ruimte is hij verhuisd van Brabant naar Zeeland en hij is nu werkzoekende. "Met dit project hoop ik snel aan een baan te komen in de zorg. Renske is er voor mij om me tips en advies te geven bij het solliciteren en de stichting heeft een groot netwerk."

Vanwege het succes is er extra subsidie vrijgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor dit project. Daardoor kunnen geïnteresseerden zich nog steeds aanmelden via de website.