Zeeuws duo sjoemelde met valse merkkleding (foto: Omroep Zeeland)

Dankzij een melding van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) kwam justitie de nepmerkkleding op het spoor. Ook Nike ontdekte de nepkleding en schakelde een recherchebureau in. Door een zogenaamde koop door een medewerker van het kledingmerk kwam het duo in beeld. Tijdens een inval in een box van Safestore in Vlissingen ontdekte de politie een grote partij vervalste merkkleding en -schoenen. In een gereedstaande bestelbus werden eveneens nepartikelen aangetroffen.

Eerlijke handel

Beide mannen ontkennen de vervalsingen. Ze zeggen allebei niet te weten hoe de kleding in hun box terecht is gekomen. De Vlissinger gaf wel toe dat de kleding in de bus van hem was. "Maar dat was zeker geen merkkleding", zei de man tegen de rechter. "Dat hebben we in Duitsland gekocht. Eerlijke inkoop, zeker niet louche."

Volgens de officier logen de mannen en is duidelijk hoe het zit. Hij zei dat de verdachten zich van de domme houden en eiste tegen de 35-jarige Vlissinger een gevangenisstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast zou Van L. nog twee maanden cel moeten uitzitten van een eerder vonnis, ook voor vervalsen van merkkleding. Zijn vriend, de Middelburger P. J. (25) hoorde een taakstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen zich eisen.

Uitspraak is op 10 september.