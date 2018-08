'Snotneus, hier nemen oudere, wijzere mannen de besluiten'

Vincent Bosch geniet ervan om als 'jonkie' in Provinciale Staten te zitten. "Je mag besluiten nemen die normaal alleen door de oudere mannen worden genomen. En dat voelt toch wel heel erg goed." Hij werd in november 2016 beëdigd als Statenlid. Bosch was toen 19.

"In het begin werd ik wel aangekeken van: Daar heb je die snotneus weer. Hoe kan hij nou meedenken over die belangrijke zaken waar wij hier als oudere, wijzere mannen besluiten over moeten nemen. Dat was in het begin wel een dingetje waar ik tegen aan liep."

Vincent Bosch is naast Statenlid ook raadslid in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Hij vindt het belangrijk dat Provinciale Staten representatief zijn voor de bevolking. Juist omdat de politiek besluiten neemt over de toekomst, is het volgens hem belangrijk dat de jongeren van nu meebeslissen over hoe Zeeland er in de toekomst gaat uitzien. "We nemen nu soms besluiten die we over dertig of veertig jaar nog steeds merken. En daar zitten ook besluiten bij die jongeren echt raken. Maar er zitten bijna geen jongeren die daarover kunnen meedenken."

Oudere Statenleden hebben het vooral over toeristen en bereikbaarheid van de zorg. Als jongere vraag ik juist aandacht voor de studenten van de Hogeschool Zeeland en het University College Roosevelt." Vincent Bosch (22), Statenlid PVV

Als voorbeeld noemt hij de discussie over de toekomst van het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens. "De oudere Statenleden hebben het dan vooral over toeristen en de bereikbaarheid van de zorg. Als jongere vraag ik juist aandacht voor de studenten van de Hogeschool Zeeland en het University College Roosevelt. De afvaarten moeten zijn afgestemd op hun schooltijden."

Een gezonde situatie zou volgens Vincent Bosch zijn dat jongeren en ouderen elkaar aanvullen: "Zij houden rekening met dingen waar wij niet bij stilstaan. Maar dat is andersom ook zo. Er zijn alleen wel meer jongeren nodig in Provinciale Staten voor een goeie balans."

