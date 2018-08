Opstarten kerncentrale op zijn vroegst in oktober

Eigenaar EPZ meldde vlak na de storing snel weer in bedrijf te zijn, maar moest daar op terugkomen. Na een inspectie bleek er meer aan de hand dan voorzien. Zo raakte één van de koelpompen beschadigd.

Pomp zonder smeerolie

Jan Capelle: "De oorzaak van alles is een elektronische storing in het reactorbeveiligingssysteem. Die heeft gezegd: 'Ik ben niet in orde.' Daarop is de toevoer van smeerolie voor de koelpomp uitgeschakeld, maar de pomp zelf heeft nog tien minuten doorgedraaid. Dat heeft schade veroorzaakt."

De pijl wijst naar de rechter koelpomp die schade heeft opgelopen (foto: Omroep Zeeland)

Het wrange voor EPZ is dat het bedrijf juist wilde gaan aanpassen dat de twee koelpompen bij een dergelijke storing direct stoppen, zegt Jan van Capelle. "Door veiligheidsverhogende maatregelen die we moesten nemen, waren we hier nog niet aan toegekomen. Dit had geen voorrang, omdat dit niet om veiligheid gaat, maar om een aanpassing die economisch beter is. Pech dus."

Dergelijke storing voor het eerst

De reden dat de opgelopen schade niet op heel korte termijn kan worden opgelost, ligt in het specialistische karakter. "We hebben een dergelijke storing nog niet eerder gehad. Dit is uitzonderlijk. We hebben specialisten en apparatuur uit Duitsland nodig om de koelpomp weer goed werkend te maken."

