Bestuurder (19) rijdt 91 kilometer per uur te hard bij Ritthem

Een 19-jarige man uit Hoek is vanmiddag bekeurd omdat hij met 191 km/u over de N254 reed. Op de weg bij Ritthem is 100 km/u toegestaan. De beginnend bestuurder reed 91 kilometer per uur te hard. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Bestuurder rijdt 91 kilometer per uur te hard bij Ritthem (foto: ANP) Een andere bestuurder maakte het ook bont. Hij reed met 156km/u over diezelfde N254. Deze persoon kreeg ook een proces-verbaal. Bij de controle reden 22 bestuurders veel te hard volgens de politie. Zij zijn aangesproken op hun rijgedrag en kwamen er vanaf met een waarschuwing. In totaal werden 417 voertuigen gecontroleerd.