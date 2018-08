Het fruitpluk seizoen is begonnen, maar levert 'te' kleine peren op

Een peer moet volgens supermarkteisen minimaal 65 millimeter zijn en dat zijn veel peren niet. "De kleine peren gaan naar Zweden en worden als klasse twee verkocht, maar wel voor 30 cent per stuk minder", zegt Corrie Steijn-Vermue. Toch ziet Corrie de situatie rooskleurig in. "Het hangt ook van de marktsituatie af, want de kwaliteit van de peren is goed, dus als er vraag naar is, maakt het formaat niet uit".

#Hetezomeroogst

Het gaat om de kwaliteit, vindt ook belangenorganisatie ZLTO (Zuidelijke land-en Tuinbouworganisatie) en daarom hebben ze de actie #Hetezomeroogst opgezet. "We willen hiermee ook de peren die er iets anders uitzien aanprijzen aan de supermarkten", zegt Rinus van 't Westeinde van de ZLTO.

Het fruitpluk seizoen is begonnen in Hoedekenskerke en burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele hielp een handje mee (foto: Omroep Zeeland)

Die social media actie heeft geholpen. Niet alleen de peren, ook kromme komkommers, verkleurde paprika's en kleine pruimen worden verkocht in de Agrimarkt. De consument blijkt weinig te geven om het formaat of de vorm van het fruit en daarom kunnen fruittelers gewoon doorplukken tot oktober.

