Opvarenden zeilboot gered bij Neeltje Jans

Voor de kust van Neeltje Jans is vanochtend een zeiljacht gekapseisd en gezonken. De kiel onder de boot brak af, waarna de KNRM in actie kwam. Bij de reddingsactie belandden twee KNRM-medewerkers in het water, maar zij konden meteen worden gered.

Opvarenden zeilboot gered bij Neeltje Jans (foto: Omroep Flevoland) De KNRM probeerde het jacht weg te slepen, maar door de wilde zee sloeg het schip om. Het zeiljacht zonk ter plekke. De zeilers zelf kwamen met de schrik vrij. De berging van het schip is overgedragen aan de Kustwacht. Het gaat om een zeilboot van Team Heiner, een zeilbedrijf voor topsporters. De zeilers waren op weg van Breskens naar Den Haag, omdat ze afgelopen weekend mee hadden gedaan aan een wedstrijd voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen.