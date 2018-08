Zeeland Nazomerfestival is ook spelen met de elementen

De voorstelling Kustpijn Paardenkracht is een idee van Carmen Schabracq, die verbonden is aan Theaterproductiehuis Zeelandia. Ze maakt theater vanuit haar achtergrond als beeldend kunstenaar en kostuumontwerper. Voor het Zeeland Nazomerfestival heeft ze een video-installatie in de kloostergangen van de Abdij in Middelburg gemaakt en een performance op het strand van Zoutelande.

Grijze wolken zorgen ook voor sfeer

De performance is een krachtmeting voor de maakster, en het mindere weer van de afgelopen dagen maakt het niet gemakkelijker voor haar. "Het heeft me in het begin wel afgeleid, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar die grijze wolken dragen ook wel bij aan de sfeer van de voorstelling. Dus het is ook wel heel mooi", zegt ze.

Het paard in de voorstelling wordt getroost. (foto: Omroep Zeeland)

Voor Schabracq zijn de paalhoofden op het strand een inspiratiebron voor een beeldende kunstinstallatie waarbij ze de paalhoofden een gezicht geeft door middel van een masker. Een tweede inspiratiebron voor Kustpijn Paardenkracht is een verhaal over een paarden-massagraf in Zeeuws-Vlaanderen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat paardengraf werd later door een bom getroffen en daardoor 'regende het paarden' door de straat. In haar performance op het strand trekt Schabracq een levensgroot gebreid dood paard uit de zee.

Paard adopteren

Overigens zoekt Schabracq nog naar een adoptiegezin voor een van haar paarden. "Het is een heel knuffelig dier, zeer geschikt voor gezinnen bijvoorbeeld", lacht ze. "Ik kan ze niet kwijt in mijn atelier en hoop dat ze ergens een goede plek kunnen krijgen."

