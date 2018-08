Zeeland Wordt Wakker: fruitpluk begonnen, voorstelling Kustpijn Paardenkracht en miss-verkiezing

Fruitpluk begint (foto: Omroep Zeeland)

Fruitpluk begonnen

De fruitpluk is begonnen. Op het perceel van de familie Steijn-Vermue in Hoedekenskerke kwam gisteren burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele langs om de eerste peren te plukken. De peren zijn vanwege de droogte wel kleiner dan normaal en dat levert een probleem op voor veel supermarkten.

Lees ook:

Detail uit de voorstelling Kustpijn Paardenkracht. (foto: Omroep Zeeland)

Kustpijn Paardenkracht

De voorstelling Kustpijn Paardenkracht werd zondag vanwege het mindere weer nog afgelast, maar kon gisteren alsnog doorgaan. Gisteren trotseerden makers en tientallen bezoekers de kou en de wind op het strand van Zoutelande.

Lees ook:

De Zeeuwse deelnemers aan Miss Nederland: Eva Verbeemen, Zara Verbeemen en Katiana Loukisas (vlnr) (foto: Omroep Zeeland)

Miss-verkiezing

De drie winnaressen van de Zeeuwse Miss-verkiezing maken zich op voor de landelijke finale. Die wordt vrijdag gehouden in Hilversum. Samen met 33 andere meiden uit de rest van het land verschijnen namens Zeeland de zussen Zara en Eva Verbeemen uit Goes op de catwalk. Samen met Katiana Loukisas, die Miss Teen Zeeland is.

Lees ook:

Dijkje bij 's-Heerenhoek in de ochtendgloren (foto: Astrid Wiessner-Hoog)

Het weer

Vandaag zien we de zon iets vaker dan gisteren, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt 20 tot 22 graden en het waait amper. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen passeert een storing en kan er een flinke plens regen vallen bij 19 graden. Bekijk de laatste weersverwachtingen op omroepzeeland.nl/weer.