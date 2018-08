Zeeuwse Missen maken zich op voor finale

De Zeeuwse deelnemers aan Miss Nederland: Eva Verbeemen, Zara Verbeemen en Katiana Loukisas (vlnr) (foto: Omroep Zeeland)

Na hun provinciale overwinning hebben de Miss Beauty's zich wekenlang voorbereid op de landelijke finale. Onder meer door bootcamps, catwalk lessen, danslessen, speechlessen en mediatraining.

Even niet stappen

Zara Verbeemen leeft al dagen naar de finale toe. In het radioprogramma Zeeland wordt wakker vertelt de deelneemster hoe ze toeleeft naar het evenement.

"Ik zorg dat ik genoeg rust heb, de nagelverzorging moet in orde zijn en ik moet een speech in het Engels voorbereiden. " Een avondje flink stappen staat voorlopig niet op het programma. "Gekke dingen doen, zit er nu even niet in. Ik zorg ervoor dat ik acht uur per dag slaap."

De miss uit Goes vindt het welzijn van de aarde belangrijk en dat wil ze tijdens de verkiezing uitdragen. "Ik heb nog geen auto en probeer zoveel mogelijk de trein of de fiets te pakken." Verbeemen hoopt tijdens en na de verkiezing meer volgers op social media te krijgen zodat ze haar boodschap met meer mensen kan delen.

Zara Verbeemen over de Miss Verkiezing