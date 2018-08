Vlissingse groenteboer wordt misschien wereldberoemd

Dat er een film moest komen over groentezaak Trimpe in Vlissingen wist Helge Prinsen al jaren. Ze kocht haar groente en fruit bij de winkel aan het Groenewoud ('mijn groenteboertje') en zag hoe het echtpaar ouder en krakkemikkiger werd en maar met moeite het hoofd boven water kon houden. Ze besloot zonder duidelijk plan af en toe te filmen in de winkel omdat ze wist dat ze anders te laat zou zijn.

Tijdens het documentairefestival in Amsterdam ontmoette Prinsen filmmaker John Albert Jansen en vond in hem een bondgenoot voor het maken van de documentaire Van verlies kun je niet betalen. Een jaar lang legden ze het dagelijks leven van Adrie en Francien Trimpe vast. Dat leverde 48 uur aan filmmateriaal op dat op de montagetafel is teruggebracht tot een documentaire van iets meer dan een uur.

"Het gaat over een leven dat anno 2018 niet meer bestaat: alleen maar werken en werken", vertelt Helge. "Ze zijn in 1957 voor het laatst op vakantie geweest. Het is een klein, simpel verhaal."

Einde van een tijdperk

Toen Adrie Trimpe vorig jaar in het ziekenhuis belandde, ging de winkel dicht. Aanvankelijk tijdelijk en daarna voorgoed. Het pand aan het Groenewoud staat nu leeg, enkel de snijbonenmachine achter in de zaak herinnert nog aan de noeste arbeid die er 67 jaar lang is verricht.

Van verlies kun je niet betalen zal vanaf 8 september bijna elke dag geprogrammeerd worden op Film by the Sea omdat artistiek directeur Leo Hannewijk verwacht dat hij veel Zeeuws publiek zal gaan trekken. De film is voorzien van een Nederlandse ondertiteling. Voor het buitenland is de titel "Loss Won't Pay The Bills" en is Engels ondertiteld.

Op tv

Omroep Zeeland zendt de film aan het eind van het jaar uit tijdens de Zeeuwse documentaireweken. Begin volgend jaar wordt de film uitgezonden op NPO 2. De documentaire is ook kandidaat voor het Nederlands Film Festival.

Helge Prinsen over de documentaire Van verlies kun je niet betalen