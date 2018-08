Deel dit artikel:











Man (25) na maand in ziekenhuis alsnog overleden aan gevolgen ongeluk

De 25-jarige man uit Nieuwdorp die in juli zwaargewond raakte bij een ongeluk in 's-Heerenhoek is afgelopen weekend overleden. Dat meldt de politie. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens een politiewoordvoerder was de toedracht 'niet vast te stellen'.

Hulpdiensten bij eenzijdig ongeluk op de Lange Noordweg bij 's-Heerenhoek (foto: HV Zeeland ) De man raakte bij het eenzijdige ongeluk op de Lange Noordweg door dus nog onbekende oorzaak van de weg, raakte een boom en belandde met zijn auto in de sloot. Hij raakte daarbij zwaargewond en zat bekneld. Hij werd door de brandweer bevrijd en is vervolgens met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Niet overleefd Daar werd het slachtoffer de afgelopen maand meerdere malen geopereerd, maar uiteindelijk heeft hij het niet overleefd. De politie meldt dat hij is overleden aan de gevolgen van het ongeluk.