Bellen en appen via een Zeeuwse provider: Delta probeert het weer

Delta biedt mobiele abonnementen aan (foto: Delta)

Het mobiele aanbod komt fasegewijs op de markt. Klanten van Delta kunnen nu al kiezen uit drie sim-only abonnementen die te koop zijn in de winkels van Delta in Middelburg, Terneuzen en Goes. Later worden ook mobiele abonnementen in combinatie met toestellen aangeboden.

Delta maakt voor de mobiele telefonie gebruik van het netwerk van T-Mobile. Volgens Delta is dat de provider die in Zeeland de beste dekking biedt en de hoogste internetsnelheid levert.

Geen prioriteit

Tussen 2012 en 2016 was het ook al mogelijk om via Delta een sim-only abonnement af te sluiten. Delta stopte daarmee, omdat mobiele telefonie toen geen prioriteit meer had.

