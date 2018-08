Plek zat in de gevangenis en het verdient nog ook!

Het gaat om 13 vacatures op een personeelsbestand van 160 mensen. En omdat die plekken moeilijk in te vullen zijn zet de gevangenis op 6 september de deuren open. Niet voor de vaste bewoners, maar wel voor belangstellenden die een baan zoeken. Daarvoor moeten mensen zich van tevoren aanmelden. Er zijn vacatures voor de functie van complexbeveiliger, penitentiair inrichtingswerker, medewerker voor de arbeidsruimtes en directiesecretaris.

Nog niet uitgebreid gescreend

Belangstellenden kunnen zich tot en met 3 september 2018 aanmelden en moeten daarbij onder meer hun voor- en achternaam, adres, geboortedatum, paspoortnummer vermelden. Hoofd veiligheid van Torentijd Ernst Hooijer legt uit dat er met die gegevens kort gekeken wordt wat voor vlees ze in de kuip hebben, maar dat er voor de wervingsavond nog niet uitgebreid gescreend wordt.

Over de penitentiaire inrichting Torentijd in Middelburg:

-Er zitten 177 gedetineerden

-Ze zitten allemaal in hetzelfde gebouw

-Er werken ongeveer 160 medewerkers

-Naast een gevangenis, een huis van bewaring en een extra zorgafdeling beschikt de PI Middelburg over een inpandige 'zeer beperkte beveiligde inrichting' en een politiearrestantencomplex.

-In de volksmond wordt de PI Middelburg Torentijd genoemd

Op de wervingsavond kunnen geïnteresseerden alvast een kijkje nemen op hun mogelijke nieuwe werkplek en praten met mensen die het werk al doen waar ze interesse in hebben. Volgens Hooijer hebben de dertien vacatures geen gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Externe arbeidskrachten

Dat komt omdat Torentijd externe arbeidskrachten inhuurt om de gaten op te vullen, maar liever nemen ze hier weer vaste mensen voor aan. Daarnaast wil de PI Middelburg nu al mensen aannemen voor collega's die op korte termijn hebben aangegeven te gaan stoppen.

"We hopen dat mensen spontaan reageren op de wervingsavond. Mensen kunnen komen kijken hoe het er hier uitziet en of ze daar een klik mee hebben", legt Hooijer het doel van de avond uit. Andere gevangenissen in Nederland hebben zo'n wervingsavond eerder succesvol ingezet, maar voor Middelburg wordt dit de eerste.

Bijna met pensioen

Hooijer werkt al bijna veertig jaar in de gevangenis en gaat bijna met pensioen. "Het werk in de gevangenis blijft uitdagend. Je werkt met mensen en je kunt ook mensen helpen. Dat is voor mij altijd de grootste drijfveer geweest."

Jan is penitentiair inrichtingswerker (foto: Omroep Zeeland)

Een van de functies waar Torentijd mensen voor zoekt is die van penitentiair inrichtingswerker. Eén van die inrichtingswerkers is Jan. Hij weet nog hoe het was toen hij zijn eerste werkdag had in de gevangenis: "Dat weet ik nog als de dag van gisteren en het is bijna twaalf jaar geleden."

In het begin voel je je verdwaald in het gebouw volgens Jan en moet je ook wennen aan het feit dat niet alle deuren zo maar open kunnen. "Gaandeweg merk je dat er een goede collegiale sfeer is en dat het contact met de gedetineerde helemaal niet zo afstandelijk is als dat je vaak als buitenstaander denkt of in de films ziet."

Bijdrage aan de maatschappij

De afwisseling houdt volgens Jan het werk als penitentiair inrichtingswerker interessant. Zo kan dezelfde gedetineerde de ene dag bijvoorbeeld goed nieuws hebben gekregen van de rechtbank en gaat alles heel soepel. De andere dag kan dat volgens Jan wel heel anders zijn en dat is een uitdaging. Daarbij is Jan ook trots op zijn werk: "Je draagt hier jouw steentje bij aan onze maatschappij en dat is waardevol."