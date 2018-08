Europese subsidie voor aanlegsteiger, Julianabad en zeebanaan

In totaal is er ruim 1,6 miljoen euro verdeeld (foto: Omroep Zeeland)

Een van de projecten die het meeste geld krijgt, is de nieuwe aanlegsteiger bij Ouwerkerk. De nieuwe steiger in de Oosterschelde is bestemd voor riviercruiseschepen en passanten en komt in de buurt te liggen van het Watersnoodmuseum. Het project krijgt 150.000 euro uit Europa en dat bedrag wordt door de provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland verdubbeld naar 300.000 euro.

Er zijn nog drie projecten die ook 150.000 euro krijgen. Dat zijn een project bij Wolphaartsdijk om de kwaliteit van de recreatiezone rond het dorp te verbeteren, en twee projecten in Aardenburg en Retranchement om de leefbaarheid in deze plaatsen te verbeteren. Bij alle drie deze projecten wordt de 150.000 euro aan Europese subsidie verdubbeld door de gemeentes of provincie naar 300.000 euro.

Julianabad Arnemuiden

Het enige openluchtbad in de gemeente Middelburg krijgt 45.000 euro subsidie. De gemeente Middelburg verdubbelt het bedrag. Het zwembad vocht jaren tegen een dreigende sluiting. In mei werd al bekend dat de gemeente Middelburg het zwembad open wil houden en daar ook geld voor vrijmaakt. Met de Europese subsidie komt het zwembad in veiliger vaarwater en kan het behouden blijven.

Zeebanaan

De overige vier Zeeuwse projecten die een Europese subsidie krijgen zijn de Kinderboerderij de Punt in Zierikzee, een samenwerkingsverband dat de consumptie van gezonde streekproducten wil bevorderen in de gemeentes Veere en Noord-Beveland en Vastgoedbeheer Zeeland die een biocirculair verblijfsaccommodatie wil bouwen.

Tot slot krijgen een zeegroenteteler en een zeegroentenhandelaar ruim 44.000 euro subsidie van Europa. Met dit geld willen de aanvragers minstens twee nieuwe zilte gewassen telen; zeevenkel en zeebanaan. Deze Europese subsidie wordt door de gemeente Schouwen-Duiveland en de provincie verdubbeld.