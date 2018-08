Toestemming om reeën af te schieten na honderden ongelukken

Pas op voor overstekende reeën tijdens de bronsttijd (foto: Omroep Zeeland)

De Faunabeheer Eenheid mag op Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren en in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen tot 2023 met buksen en honden op de dieren jagen.

Volgens de provincie zijn deze maatregelen nodig, omdat het aantal verkeersongelukken dat door reeën is veroorzaakt de laatste jaren flink is toegenomen. In 2010 waren er nog iets meer dan honderd aanrijdingen met reeën, in 2016 was dat aantal verdubbeld en die trend heeft zich daarna doorgezet.

Wildbeheereenheden

Begin dit jaar diende de Faunabeheereenheid Zeeland haar Faunabeheerplan in, waarin onder andere een plan staat om de reeënpopulatie kleiner te maken. Nu dat plan is goedgekeurd, wordt het jagen op de reeën uitbesteed aan wildbeheereenheden.