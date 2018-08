Deel dit artikel:











Man stak medebewoner azc Middelburg uit zelfverdediging neer

De 21-jarige verdachte van de steekpartij in het asielzoekerscentrum in Middelburg, begin juni, zegt dat hij zijn medebewoner neerstak uit zelfverdediging. Dat zei de man vandaag tijdens de korte behandeling van zijn zaak tegen de rechtbank in Middelburg. Bij de steekpartij raakte zijn medebewoner ernstig gewond.

Gewonde bij steekpartij in azc in Middelburg (foto: HV Zeeland) De man wordt verdacht van poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de medebewoner. De verdachte is het er niet mee eens dat hij nu vastzit. "Hij viel me aan, ik heb mij verdedigd", zei de man tegen de rechter. De 21-jarige blijft zeker tot 18 oktober vastzitten, op die dag wordt zijn rechtszaak uitgebreid behandeld door de rechtbank. Op 20 september staat ook een zitting gepland, dan worden er getuigen verhoord.