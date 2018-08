Financiële meevaller Schouwen-Duiveland geen reden voor ballonnen en slingers

Zierikzee (foto: Geert van der Wielen)

"Het is niet zo dat het feest is op het gemeentehuis", zegt wethouder Daniël Joppe van financiën. "Vijf miljoen is natuurlijk een hoop geld, maar er zijn ook al afspraken gemaakt waar dat geld aan besteed moet worden. Dus het zou zomaar kunnen dat dat die vijf miljoen extra heel hard nodig zijn om die verplichtingen te kunnen betalen."

Slingers en ballonnen

Joppe is dus gematigd positief. "We staan er positief voor maar om nou te zeggen dat we hier met slingers en ballonnen rondlopen, zo is het nou ook weer niet." In de berekeningen voor de komende jaren gaat de gemeente er vanuit dat er in 2022 ruim zeven en een halve ton extra geld over blijft voor nieuw beleid.

Wethouder Joppe over meevaller voor de gemeente Schouwen-Duiveland.