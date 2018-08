Zeebanaan en zeevenkel!? Het bestaat echt en ziet er zo uit

Zeevenkel (foto: Omroep Zeeland )

Het ondernemersduo heeft voor hun plan een Europese subsidie gekregen van ruim 44.000 euro. En dat bedrag wordt door de provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland verdubbeld naar in totaal 88.000 euro.

De groenten zijn niet helemaal nieuw voor het duo, want Elenbaas heeft al ervaring met de groenten. "Ik laat die groenten nu uit Australië en Griekenland komen, maar dat is niet ideaal vanwege de afstanden en de kosten. Dus gaan we ze nu zelf kweken in Zeeland."

Elenbaas en Bil hebben voor de teelt van zeebanaan en zeevenkel een bedrijf opgestart. Onder de naam Nieuwe Zilte Zeeuwse Teelten gaan ze in de buurt van Kerkwerve testen met het kweken van de nieuwe groenten. Dat doen ze deels in een kas en deels op schorren.

Zeebanaan (foto: Omroep Zeeland )

Voor wie nu wel wil weten hoe een zeebanaan en zeevenkel smaakt: "Zeevenkel smaakt naar anijs en heeft een lichte zilte smaak", zegt Elenbaas. En de zeebanaan dankt zijn naam vooral aan de manier waarop het groeit: "Ze groeien in trosjes, vandaar. Verder zijn ze heel sappig en smaken ze naar zeekraal."

Voor wie het water nu al uit de mond loopt en niet kan wachten tot de eerste Zeeuwse oogst van het land wordt gehaald: Zeebanaan en zeevenkel worden al verkocht aan restaurants en in België is het al verkrijgbaar in supermarkten.

Op zoek naar de zeebananen en de zeevenkel.