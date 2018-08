Nog 60.000 euro en dan kan het Julianabad in Arnemuiden écht weer open

Het Julianabad is al meer dan een jaar dicht en moet gerenoveerd worden. (foto: Stichting Behoud Julianabad)

Dat is onderdeel van de deal: de stichting moet zelf ook bijdragen. De Nooijer heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken: "We starten binnenkort een crowdfundingsactie op. En we mogen uren van vrijwilligers daar ook onder brengen, dat scheelt."

'Volgend jaar weer open'

Het zwembad is sinds vorig jaar dicht. Voor het weer in gebruik kan worden genomen, moet het flink gerenoveerd worden. Zo is er een nieuwe chloordoseerinstallatie nodig, reparaties aan de machinekamer en moeten flink wat losse tegeltjes worden vervangen. "Daarnaast willen we gaan verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen en nieuwe speeltoestellen plaatsen."

Ook het peuterbad kan wel een opknapbeurt gebruiken. (foto: Stichting Behoud Julianabad)

"We hebben een plan klaarliggen, na de winter - zodra het weer het toelaat - willen we aan de slag gaan." De Nooijer verwacht dat het zwembad in mei of juni volgend jaar open kan. "Voor nu focussen we ons op het binnenkrijgen van die 60.000 euro."

De stichting voelt zich gesterkt door de verkregen Europese subsidie. "Het is een extra steun in de rug dat andere mensen ook zien dat het zonde is als zo'n zwembad verloren gaat en dat je er nog iets moois van kan maken."

45.000 euro per jaar

De 90.000 euro - 45.000 euro Europese subsidie en 45.000 euro van de gemeente Middelburg - komt bovenop de jaarlijkse bijdrage die het Middelburgs college jaarlijks voor het zwembad wil uittrekken. Deze bijdrage, 45.000 euro per jaar, moet nog goedgekeurd worden door de raad.

