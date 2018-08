Miljoen euro om krotten te slopen

Woningen in Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland )

Er komen 19 particuliere woningen en 70 sociale huurwoningen voor terug die energiezuinig en levensloopbestendig zijn. Het is de zevende keer dat de provincie geld uittrekt voor deze zogenoemde Provinciale Impuls Wonen. Eerder dit jaar konden particulieren en woningbouwverenigingen projecten opgeven om in aanmerking te komen voor subsidie. Er kwamen 62 aanvragen binnen. Daarvan zijn er 24 afgewezen en een is er ingetrokken.



Volgens de provincie heeft de subsidie van een miljoen euro ervoor gezorgd dat er bijna 26 miljoen euro is uitgegeven aan sloop- en bouwkosten. Het is de bedoeling dat de subsidieregeling volgend jaar voor de achtste keer wordt opengesteld.