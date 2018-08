Oplichters doen zich voor als monteurs

Het netwerkbedrijf DNWG waarschuwt alert te zijn op oplichters die zich voordoen als monteur. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het Zeeuwse bedrijf vragen 'nep-monteurs' toegang tot de meterkast om een inspectie te doen. "Of ze vragen u om het water te controleren in bijvoorbeeld uw douche of keuken."

'Laat de monteur niet binnen'

Het bedrijf raadt aan altijd naar een bedrijfspas van DNWG te vragen en verdachte situaties te melden bij het bedrijf of de politie. "Als deze situatie zich bij u voordoet of u vertrouwt het niet, laat de monteur dan niet binnen."

Tot nu toe heeft het bedrijf meldingen ontvangen van klanten in de omgeving van Oost-Souburg, maar DNWG sluit niet uit dat de oplichters ook in andere plaatsen in Zeeland langs de deuren gaan.