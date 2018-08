Zeeland wordt wakker: Zeebanaan, nepmonteurs en Plan Perkpolder

Een auto van het Zeeuwse netwerkbedrijf. (foto: Omroep Zeeland)

Let op: nep-monteurs

In de omgeving van Oost-Souburg hebben oplichters zich voorgedaan als monteur van Evides of DNWG. Netwerkbedrijf DNWG waarschuwt alert te zijn op deze vorm van fraude.

Zeebanaan (foto: Omroep Zeeland )

Zeeuwse zeebanaan en zeevenkel

Het klinkt wellicht wat vreemd, maar als het aan de ondernemers Hans Elenbaas en Aart-Jan Bil ligt, eten we straks Zeeuwse zeebanaan en -venkel. Deze, voor Zeeland relatief nieuwe zilte groente, moet net zo bekend worden als lamsoor en zeekraal.

Het Julianabad in Arnemuiden (foto: Stichting Behoud Julianabad)

Julianabad heeft nog 60.000 euro nodig

Nadat in mei al bekend werd dat de gemeente Middelburg het openluchtbad in Arnemuiden open wil houden, kreeg het zwembad gisteren nog meer goed nieuws. Het zwembad heeft namelijk een Europese subsidie van 45.000 euro gekregen. Voorwaarde is alleen wel dat het zwembad zelf ook nog eens 60.000 euro bijdraagt.

Animatie golfbaan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland )

'Stop met bangmakerij, dit is een goed plan'

Voorstanders van het Plan Perkpolder hebben zich verenigd in Pro Perkpolder. Ze zijn klaar met de negativiteit over de plannen op en rond de voormalige veerhaven. Ze bestempelen de negatieve reacties als 'bangmakerij'.

De wolkenlucht bij Breskens (foto: Leen v.d. Horst)

Het weer

De dag start droog, maar al snel trekt er een groot regenfront over de provincie. Het blijft tot ver in de middag ronduit nat. De wind trekt in de loop van de dag aan vanuit het noordwesten. Vanavond wordt het droog. Het wordt maximaal 17 graden.