'Stop met bangmakerij, dit is een goed plan'

Ruim veertig jaar wordt er al gepraat over een economische impuls voor Perkpolder. Zo lag er eind jaren zeventig een plan voor een tunnel en een brug tussen Kruiningen en Perkpolder. Nu wil de gemeente Hulst de Westelijke Perkpolder ophogen om er een golfbaan met uitzicht op zee aan te leggen. Ook staan er 400 woningen gepland. Het was ooit de bedoeling dat dit plan in 2008 klaar zou zijn.

150 miljoen euro

Maar tien jaar later is er nog niets gebeurd in de Westelijke Perkpolder. De Pro Perkpolder Groep vindt dat de gemeente Hulst nu moet doorpakken. "Er is nu een projectontwikkelaar die zeker 150 miljoen euro in het gebied wil investeren. Hoe mooi wil je het hebben!", zegt Tom Willaert.

Hij heeft de Pro Perkpolder Groep opgericht omdat hij zich kapot ergert aan de negativiteit die om het project hangt. Tegenstanders zeggen dat het ophogen van de polder met vervuilde grond gaat gebeuren en ze waarschuwen daarom voor een milieuramp.

Het doet me zoveel pijn dat er zoveel negativiteit over het plan wordt verspreid." Ben Pauwels, oud-wethouder en bedenker van Plan Perkpolder

Ben Pauwels is één van de bedenkers van Plan Perkpolder. Het raakt hem diep dat tegenstanders 'zijn' plan zo wegzetten: "Het doet me zoveel pijn dat er zoveel negativiteit over het plan wordt verspreid. Terwijl dat helemaal niet nodig is." En daarom wil de Pro Perkpolder Groep dat de gemeente Hulst nu doorpakt. Tom Willaert: "Die projectontwikkelaar wil in onze toekomst gaan investeren. Hoe mooi wil je het hebben!"

Ben Pauwels en Tom Willaert van de Pro Perkpolder Groep (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Willaert is het plan belangrijk om de jeugd voor de streek te behouden: "Dan moet je als gemeente een keer over je eigen schaduw heen durven springen. Politieke moed verzamelen om door te pakken. Dat is wat wij willen." Willaert zegt dat hij regelmatig mensen spreekt die overwegen terug te keren naar Perkpolder, maar nog aarzelen omdat er maar geen knopen worden doorgehakt over een economische impuls voor de regio.

Mensen wordt angst aangejaagd. Het is buiten proportie gebracht." Tom Willaert, Pro Perkpolder Groep

Maar in de omgeving van de Westelijke Perkpolder wonen ook veel tegenstanders van de plannen. Zij zien het ophogen van de polder niet zitten en waarschuwen voor een milieuramp. Het ophogen zou gebeuren met grond van industrieklasse en volgens de tegenstanders is die vervuild. De Pro Perkpolder Groep noemt dat doemscenario bangmakerij: "Mensen wordt angst aangejaagd. Het is buiten proportie gebracht", vindt Willaert.

Voor mijn part hogen ze de polder op met potgrond

Niemand wil dat de polder met vervuilde grond wordt opgehoogd, zegt de Pro Perkpolder Groep. "Voor mijn part hogen ze de polder op met potgrond. Als het maar veilig is", zegt Willaert.

En Ben Pauwels vult aan: "Tegenstanders gebruiken het argument als bedreiging. Ze zeggen dat de grond is vervuild en dat we daarom maar moeten stoppen met het plan. Terwijl er nog geen kubieke meter in de polder is gestort. Natuurlijk moet de grond goed gecontroleerd worden. Maar je moet niet denken in bedreigingen, maar in kansen."

Plannen met de westelijke Perkpolder (foto: OZ)

Ben Pauwels was wethouder in de voormalige gemeente Hontenisse en zat voor het CDA in Provinciale Staten. Hij heeft altijd gestreden voor Plan Perkpolder. Maar hij is al jaren niet meer politiek actief. "Ik had me voorgenomen me er niet meer mee te bemoeien. Maar toen al die negativiteit loskwam, sloeg m'n hart op hol. Dat deed zoveel pijn dat ik dacht dat ik naar de dokter moest."

'Prachtig plan'

Pauwels is inmiddels 75 jaar. Toch hoopt hij nog steeds dat hij het mee zal maken dat er in de Westelijke Perkpolder een golfbaan met uitzicht op zee ligt: "Het is een prachtig plan en ik denk dat ik hier nog wel een balletje zal slaan."

De gemeenteraad van Hulst praat na de zomervakantie weer verder over de plannen met de Westelijke Perkpolder.