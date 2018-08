Vanaf volgende week leggen 300 Zeeuwse reeën het loodje

Een jager richt zijn jachtgeweer op zijn beoogde prooi (foto: ANP)

De provincie heeft gisteren toestemming gegeven voor het afschieten van de dieren, omdat ze voor gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken. Hamelink schat in dat er per jaar zo'n 250 aanrijdingen zijn tussen auto's en reeën. Dat betekent dat er gemiddeld iedere twee dagen een ongeluk gebeurt.

In 2015 werden nog 125 aanrijdingen met reeën gemeld, in 2016 waren dat er 229 en vorig jaar waren het er 211. Dit jaar staat de teller in Zeeland op 102 tot en met 1 augustus.

Daadwerkelijke aantal botsingen ligt hoger

Maar niet alle aanrijdingen met reeën worden gemeld. Veel gedode dieren worden direct van de weg gehaald en meegenomen zonder dat deze worden gemeld bij politie of bij registrerende organisaties. Ook is de ree niet altijd direct dood, maar vlucht het over enige afstand weg en sterft soms ongezien alsnog. Het daadwerkelijke aantal botsingen met reeën ligt dus waarschijnlijk hoger.

Als er niet ingegrepen wordt, levert dat volgens Faunabeheer Zeeland gevaar op voor zowel automobilisten als de dieren zelf. "Het veroorzaakt veel stress en leed bij de dieren en ze lijden vaak voordat ze worden afgemaakt na een aanrijding", zei Frans Hamelink in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker.

Frans Hamelink over jacht op de ree vanwege ongelukken

Er wordt niet in heel Zeeland gejaagd op de dieren vanaf volgende week. "In de Kop van Schouwen zit een vrij grote populatie en op Noord-Beveland en Walcheren zitten de meeste", zegt Hamelink. "In West Zeeuws-Vlaanderen is de populatie minimaal en is aantal aanrijdingen ook minimaal." Daar worden de reeën dan ook met rust gelaten.

