Hier vind je nog volop banen, vooral in de handel en de zorg

Er zijn op dit moment rond de 6.000 vacatures in Zeeland, dat zijn er 1.800 méér dan een jaar geleden. In de handel en in de gezondheidszorg zijn de meeste vacatures. Dat blijkt uit cijfers van het CBS van 31 juli. Verhoudingsgewijs zijn er in Zeeland nu ook meer vacatures dan in de rest van Nederland.

In de handel zijn veel vacatures (foto: Omroep Zeeland) Met het aantrekken van de economie neemt ook het aantal vacante banen toe. De stijging in Zeeland over het tweede kwartaal is ook sterker dan je op basis van de seizoensschommelingen zou verwachten. En het aantal banen in de handel (met name winkels) nam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toe met 300. Grafiek Vergelijk in onderstaande grafiek de ontwikkeling van het aantal vakante banen per sector. Alleen de negen grootste sectoren van de economie worden getoond.