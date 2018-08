Vertaling van Mein Kampf vertelt het 'werkelijke verhaal'

Mein Kampf van Adolf Hitler (foto: ANP )

In Mein Kampf beschrijft Adolf Hitler wat hij wilde met zijn nazi-regime. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het boek verboden in Nederland, omdat het aanzet tot haat en discriminatie. Deze wetenschappelijke editie is echter wél toegestaan, omdat de beweringen van Hitler worden weerlegd en in hun context worden geplaatst.

Lange werkdagen

Mario Molegraaf is zes maanden bezig geweest om het boek vanuit het Duits te vertalen. "Misschien nog wel wat langer", zegt Molegraaf. "Want ik maak lange werkdagen, niet van acht uur, maar meer van twaalf tot veertien uur", zegt hij. "Het is een heel dik en ingewikkeld boek."

Molegraaf over vertaling van Hitlers 'Mein Kampf'

Het boek wordt niet onder de originele titel Mein Kampf verkocht, maar onder de naam Mijn Strijd, "en dat is eigenlijk al iets te mooi in verhouding tot het bonkige Mein Kamp." Molegraaf doelt hiermee op de neiging die hij tijdens het vertalen had om het taalgebruik op te poetsen.

'Hitler was als schrijver een warrig persoon'

"En dat valt in dit geval niet mee, omdat Hitler als schrijver een nog al warrig figuur was. De beredeneringen zijn niet altijd even goed te volgen", legt Molegraaf uit. "Zelfs in opsommingen van een, twee, drie staat er een, twee, zeven of iets dergelijks."

Het gif is helemaal niet uitgewerkt wat Hitler heeft gespuid." Mario Molegraaf

Ondanks dat het absoluut niet zijn favoriete boek is, heeft hij de vertaalklus met volle inzet volbracht: "Dat het boek nu beschikbaar komt, is zo goed omdat je het idee krijgt erbij te zijn en dat is toch spectaculair. Dit boek is zo'n belangrijke bron", zegt Molegraaf. "Je begrijpt de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en van de jodenvervolging ineens een stuk beter. Het is alsof je er zelf getuige van bent."

Beter rechtstreeks horen dan onhandig naverteld

"Op deze manier wordt je gedwongen de confrontatie op een heel directe manier aan te gaan. Dus ik heb er een zeker genoegen in gehad", verklaart Mario Molegraaf. "Niet omdat ik erachter sta, maar omdat je de man hier bijna direct in de ogen kijkt. Want ik vind het verbazende van dit boek dat het ook als een soort waarschuwing kan dienen. Het gif is helemaal niet uitgewerkt wat Hitler heeft gespuid."

Eerder Nederlandse vertaling van Mein Kampf (foto: rechtenvrij)

Volgens Molegraaf kan het boek om twee redenen als een waarschuwing dienen: "In de eerste plaats vanwege de historie. In het boek wordt tot in de kleinste details zijn [van Hitler, red.] wereldbeschouwingen en racistische opvattingen duidelijk gemaakt. Het is heel goed die rechtstreeks te horen en niet onhandig naverteld."

'Wat staat er en wat is daarvan waar?'

Als tweede reden geeft Molegraaf aan dat het boek in grote delen van de wereld nog 'zeer geliefd' is. "Mensen ontlenen er nog altijd argumenten aan en daarom is het goed om nu te zien hoe het werkelijk is, wat er letterlijk staat en wat daarvan waar is."

Het boek wordt op 5 september gepresenteerd met een debat in de Rode Hoed in Amsterdam.

