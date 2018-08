Cadzand-Bad 'had upgrade nodig' en ontwikkelt zich tot mondaine badplaats

Op verschillende locaties aan de kust is de afgelopen jaren gebouwd, maar nergens zo veel en zo groot als in Cadzand-Bad. Zo is het Strandhotel, waar Sergio Herman al restaurant Pure C heeft, flink uitgebreid. Ook in het nieuwe hotel opende hij een restaurant: Blueness. Op meerdere locaties in Cadzand-Bad wordt nog volop gebouwd en dat zal de komende jaren niet anders zijn.

'Cadzand-Bad had een upgrade nodig'

De inwoners en de dorpsraad zijn blij met de veranderingen: "Je moet mee in de vaart der volkeren. Cadzand-Bad had een upgrade nodig", zegt Conny Nortier van de dorpsraad. "De bouw is hier en daar een beetje hoog, maar het is wel mooi. Als het blijft bij de plannen die er nu liggen, dan is het prima wat mij betreft", zegt Rini Leenhouts die de supermarkt in het dorp runt.

In Cadzand-Bad wordt de komende jaren nog volop gebouwd aan de kust (foto: Omroep Zeeland)

Al die veranderingen hebben zo zijn effect op het dorp. Het is er een stuk drukker geworden, ook buiten het hoogseizoen om, merkt Leenhouts. "Het voorseizoen is al een stuk drukker, maar in het najaar wordt het ook steeds drukker", zegt hij.

Er komt ander publiek naar Cadzand-Bad

De afgelopen jaren is Cadzand-Bad meer en meer een mondaine badplaats aan de Zeeuws-Vlaamse kust geworden. Dat trekt ook andere toeristen. "Vroeger was het voornamelijk een badplaats voor Duitse families die met de kinderen naar het strand gaan, een ijsje en een frietje eten en slapen in een simpel appartement of in een pension. De appartementen die nu hier met zeezicht gebouwd worden, zijn voor een bepaald publiek en dat zie je ook terug in het dorp. Mensen die hier even niet zijn geweest, herkennen het niet meer terug", zegt Nortier.

Cadzand-Bad. Boven in de lente van 2013, onder in de zomer van 2018. (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Sluis profiteert mee van het 'nieuwe' Cadzand-Bad. De afgelopen vijf jaar is het aantal inwoners toegenomen van 77 naar 154. Er zijn vierhonderd woningen, voornamelijk luxe appartementen, bijgekomen. Dat levert voor de gemeente extra ozb-inkomsten op. Dat is het bedrag dat de gemeente jaarlijks ontvangt van huiseigenaren. In totaal is dat bedrag met bijna 800.000 euro toegenomen (naar jaarlijks 5.979.000,-).



Veel appartementen die gebouwd zijn de afgelopen tijd, hebben een verhuurplicht. En met de komst van het vakantiepark van Roompot, is ook het aantal toeristen toegenomen. Ook dat zorgt voor een mooie inkomstenbron bij de gemeente. De toeristenbelastingen is omhoog gegaan met ruim zes ton.