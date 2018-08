Deel dit artikel:











Politie zoekt onder water naar vermiste Angelique Raas

In het Schelde-Rijnkanaal en in het kanaal door Zuid-Beveland zoekt de politie vandaag onder water naar sporen van de vermiste Angelique Raas uit 's-Gravenpolder. De 50-jarige vrouw is sinds 13 augustus vermist. Op die dag verliet ze haar huis in een depressieve toestand.

Angelique Raas wordt sinds 13 augustus vermist (foto: politie.nl) Naar aanleiding van de vermissing heeft de politie vijf tips binnengekregen. Naar aanleiding van een van die tips zoekt de politie vandaag op meerdere plekken in Zeeland onder water. Angelique Raas is op 13 augustus weggereden in haar zwarte Suzuki Alto en daarbij heeft ze haar legitimatie, telefoon en geld thuisgelaten. Bij haar vermissing heeft de politie een uitgebreid signalement vrijgegeven. Angelique is 1.67 meter lang, heeft een normaal postuur en donker haar. Ze draagt verder mogelijk een bril en loopt mank.