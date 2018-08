De Piek krijgt nog een jaar de kans, maar krijgt geen 'pot met geld'

De Piek maakt doorstart met nieuw bestuur (foto: Omroep Zeeland)

De Piek sloot deze zomer nadat De Cultuurwerf, die het poppodium voor de gemeente runde, geen toekomst meer zag. Zo is het pand dringend aan renovatie toe. Daar heeft Vlissingen geen geld voor, omdat de artikel 12-gemeente onder financiële curatele staat van Rijk en provincie.

Nieuwe stichting

Leden van de actiegroep 'De Piek moet blijven' hebben nu een nieuwe stichting opgericht: Podium De Piek Vlissingen. "We willen het laagdrempeliger maken, zodat er meer mensen komen", zegt voorzitter Ellen Gellman. De nieuwe stichting wil vaker open en bijvoorbeeld wat meer avonden met een dj.

Voorzitter Gelleman en bestuurder Van Gorkum over doorstart De Piek

Ook voorman Kevin van Gorkom van hiphopband De Hobbyïsten zit in het bestuur. Hij ziet veel mogelijkheden voor De Piek. "We willen onder meer scholen aan ons verbinden, die een deel van hun audio-visuele of creatieve vakken hier in De Piek kunnen geven."

Het nieuwe bestuur van De Piek, met vlnr penningmeester Erik van der Meer, voorzitter Ellen Gellman, secretaris Henk Postma en programmeur Kevin van Gorkom (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe stichting heeft van de gemeente een jaar de sleutel van het pand gekregen. De gemeente wil De Piek het komende jaar met raad en daad bijstaan, maar benadrukt dat er geen pot met geld klaar staat.

Fondsen

"Wel starten we een onderzoek, wat er precies nodig is", zegt cultuurwethouder Rens Reijnierse. "Bovendien staat of valt cultuur in de stad niet met geld. Als het erop aankomt, zijn er genoeg fondsen in het land die voor zoiets een bijdrage willen geven."

Cultuurwethouder Reijinerse heeft geen pot met geld voor De Piek