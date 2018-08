Zeeuwse hardrijders komen goed weg: 40.000 euro aan boetes kwijtgescholden

Actie voor betere cao voor politie (foto: Omroep Zeeland)

In de hele politieregio Zeeland-West-Brabant gaat het om 171.979 euro aan snelheidsovertredingen die zijn kwijtgescholden, of geseponeerd zoals dat officieel heet. Afgaand op de inwonertallen gaat het naar schatting in Zeeland om meer dan 40.000 euro.

Waarschuwingen

Alleen al vanmorgen hebben agenten waarschuwingen uitgedeeld in plaats van 3.760 euro aan boetes. De actievoerende agenten gaven onder meer waarschuwingen voor stilstaan op vluchtstrook, onnodig links rijden, rijden met te donker getinte ramen en problemen aan de lading of hulpkoppeling.

De politie deelt sinds eind juli geen boetes meer uit voor kleine vergrijpen, als publieksvriendelijke actie uit protest tegen de stukgelopen cao-onderhandelingen. De minister en de politie worden het niet eens over een loonsverhoging en daarom kwamen de agenten in juli in actie.

Agenten in gesprek met minister Grapperhaus tijdens een manifestatie in Den Haag (foto: ANP)

Eind juli werd minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid door actievoerende agenten staande gehouden in Zeeland toen hij onderweg was naar een werkbezoek in Nieuwdorp. Kort daarvoor hadden de politievakbonden het aanbod van de minister afgeslagen.

'Goede sier maken'

Minister Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom boden 7 procent meer loon tot en met 2020, aangevuld met een eenmalige uitkering van 500 euro in 2019. Bovendien zouden agenten volgens dat aanbod meer invloed krijgen op hun eigen rooster. De vakbonden wezen dit bod af en noemden het "naar buiten toe goede sier maken". De bonden willen structurele oplossingen voor de werkdruk van de 65.000 politiemedewerkers en dat misten ze in het voorstel.

Hoe lang de politieagenten nog doorgaan met deze acties is niet bekend.

Lees ook: