Politie vindt andere auto in zoektocht naar vermiste Angelique Raas

Angelique Raas wordt sinds 13 augustus vermist (foto: politie.nl)

Rond 15.15 uur zag de politie met sonarapparatuur dat er vermoedelijk een auto in het water lag. Duikers gingen het water in, maar constateerden dat het niet om de auto van de vermiste vrouw gaat.

Sinds vandaag zoekt de politie in het water naar sporen van Angelique Raas die sinds 13 augustus vermist wordt. Op die dag verliet ze haar huis in depressieve toestand. De vrouw reed weg in een zwarte Suzuki Alto. Na de vermissing heeft de politie vijf tips binnengekregen. Naar aanleiding van een van de tips zocht de politie op meerdere plekken in Zeeland in het water.

