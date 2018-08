SP plaatst op eigen houtje Kiss and Ride-bord bij ADRZ

De huidige Kiss and Ride parkeerplaats ligt nog steeds ruim 50 meter van de hoofdingang. "Voor mensen die rolstoel afhankelijk zijn is dit te ver! En de hellingsgraad richting de hoofdingang maakt het helemaal lastig", zegt John Kruiver van SP Goes. Reuma-patiënt Hans de Jong is het hiermee eens: "Die helling op dat gaat niet, er zijn wel vrijwilligers van het ziekenhuis die je met een rolstoel naar de ingang brengen, maar met regen is dat geen pretje."

Alleen spoed

Een paar maanden geleden mochten patiënten wel voor de ingang worden afgezet, nu is het alleen voor spoedgevallen. "In het verleden zijn er meerdere ongelukken gebeurd vanwege de drukte", zegt woordvoerder Ilona Wielemaker. Toch begrijpt zij dat de huidige situatie ook niet ideaal is. "We zijn al een tijdje aan het kijken naar mogelijke oplossingen zoals een aparte ingang voor spoed, maar dat heeft tijd nodig", aldus Wielemaker.

De SP Goes heeft een eigen Kiss and Ride bordje gemaakt dat suggereert dat patiënten een dagje kunnen worden afgezet voor de ingang van het ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Als de spoedingang er komt zou er een mogelijkheid zijn om andere patiënten ook af te zetten bij de hoofdingang. Wanneer en of dit gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Weer weggehaald

Lang heeft het bordje van de SP er niet gehangen. Dat werd kort na de actie weer weggehaald door ADRZ-personeel, volgens een woordvoerder 'om verwarring te voorkomen'.